رئيس لجنة الخارجية بالنواب : مهمة لجنة الحوار  العودة للحوار السياسي مع المجلس الأعلى للدولة

طبرق 04 سبتمبر 2020 (وال)- قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن مهمة لجنة الحوار بالنواب، هي مناقشة سُبل العودة للحوار السياسي مع المجلس الأعلى للدولة في المغرب.

وأضاف النائب يوسف العقوري أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مجلس النواب؛ للعودة للمسار السياسي، وفقًا لمبادرة فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأن التوصل لاتفاق نهائي؛ سيكون بعد الرجوع لمجلس النواب ورئاسته.

وأكد النائب يوسف العقوري على ثوابت مجلس النواب، من استئناف الحوار؛ هي حقن دماء الليبيين، والحفاظ على وحدة البلاد، وخروج القوات الأجنبية، ومواصلة العمل على بناء دولة المؤسسات والقانون، وحلحلة جميع الإشكالات عن طريق الحوار بين أبناء الوطن الواحد دون أي تدخل خارجي.

وأعرب النائب يوسف العقوري عن أمله في التوصل لحل سياسي، في وقت تُعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية خطيرة.

وأوضح النائب يوسف العقوري أن ذلك يشترط عودة السلام والاستقرار، لمعالجة تلك الملفات، معبرًا في الوقت ذاته عن أمله في حلحلتها في فترة قصيرة.

ونوه النائب يوسف العقوري لجهود المحلية والدولية الداعمة لاستقرار ليبيا، مجددًا شكره لمجهودات الأشقاء في المملكة المغربية. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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