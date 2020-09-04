غوتيريش يدعو إلى جعل التعافي من كورونا نقطة تحول حقيقية للناس والكوكب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومات إلى تضمين إجراءات مناخية هادفة في جميع جوانب التعافي من الجائحة العالمية.

وقال مخاطبا الوزراء في اجتماع افتراضي حول التعافي المستدام من فيروس كورونا، إن العالم يواجه أزمتين ملحتين هما فيروس كورونا وتغير المناخ.

كما دعا غوتيريش إلى التعامل مع كلا الأمرين وترك الأمل للأجيال القادمة في أن هذه اللحظة هي نقطة تحول حقيقية للناس والكوكب.

وشهد الاجتماع الوزاري الذي عقدته حكومة اليابان مشاركة كبار المسؤولين من عدة بلدان، فضلا عن ممثلين عن مجموعات الشباب ومنظمات المجتمع المدني والشركات والحكومات المحلية.

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