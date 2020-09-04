مفوضية اللاجئين تحث الدول على دعم تعليم الأطفال اللاجئين

حثت مفوضية اللاجئين في تقرير لها أمس على التغلب على الآثار الكارثية لكوفيد تسعة عشر، فيما يتعلق بتعليم اللاجئين، وقالت المفوضية إنه وبينما يعاني الأطفال في كل الدول من تأثير كورونا على تعليمهم، كان الأطفال اللاجئون على وجه الخصوص محرومين.

هذا وتوقع تقرير المفوضية الذي يحمل عنوان “معا من أجل تعليم اللاجئين”، أنه ما لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات فورية وجريئة ضد الآثار الكارثية لجائحة كورونا على تعليم اللاجئين، فإن إمكانات ملايين اللاجئين ستتعرض لمزيد من التهديد.

من جانبه، قال المفوض السامي فيليبو غراندي، إن نصف الأطفال اللاجئين في العالم كانوا في الأصل خارج المدارس، وأضاف أنه وبعد كل ما قاسوه، لا يمكن أن نسلبهم مستقبلهم بأن نحرمهم اليوم من التعليم.

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