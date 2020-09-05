منظمة الصحة العالمية تدعو إلى توحيد جهود التصدي للفيروس

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، دول العالم إلى توحيد جهودها للتصدي لفيروس كورونا.

أدهانوم قال في مؤتمر صحفي أمس، إن وطنية اللقاح لن يكون من شأنها سوى إبطاء الاستجابة للجائحة، مشيرا إلى أن ثماني وسبعين من الدول مرتفعة الدخل باتت الآن ضمن خطة تخصيص اللقاح العالمي كوفاكس، ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى مئة وسبعين.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقود بالتعاون مع تحالف “جافي” العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات، مؤسسة كوفاكس، الهادفة إلى المساعدة في شراء وتوزيع حقن المطعوم بشكل عادل حول العالم.

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