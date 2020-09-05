اليونيسف: 77 ألف طالب وطالبة تأثر تعليمهم بسبب انفجار بيروت

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، بتعرض 183 مرفقا تعليميا للأضرار أو التدمير، بسبب التفجيرات التي وقعت في مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس الماضي، ما أثر على أكثر من 77 ألف طالب وطالبة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

اليونيسف قالت في بيان لها إنه بعد مرور شهر على وقوع انفجار مرفأ بيروت تعرضت 163 مدرسة خاصة وحكومية على الأقل لأضرار، وأثر ذلك على 70 ألف طالب وطالبة، وعلى 7 آلاف و600 معلم ومعلمة، إضافة إلى حدوث أضرار في عشرين مدرسة للتعليم والتدريب التقني والمهني، ما أثر على 7 آلاف و300 طالب على الأقل بحسب اليونيسف.

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