المرصد السوري: تركيا نقلت 350 قاصرًا من سوريا للقتال في ليبيا

لندن 05 سبتمبر 2020 (وال)- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، إن تركيا نقلت نحو 350 قاصرًا من سوريا إلى ليبيا، للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن –في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية- إن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين، قد قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وقد أعيدت جثامينهم إلى جانب 500 جثة أخرى إلى سوريا عبر تركيا.

وأضاف رامي عبد الرحمن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة.

وصرح رامي عبد الرحمن في وقت سابق، إن دفعة جديدة من مئات المرتزقة توجد حاليًا بمعسكرات تدريب في تركيا، بانتظار الضوء الأخضر ليتم نقلهم إلى ليبيا، “حال انهيار وقف إطلاق النار؛ ومساعي التهدئة هناك”.

وأوضح رامي عبد الرحمن أن المرتزقة يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، وتحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، حال انهيار وقف إطلاق النار، مضيفًا: “زخم التجنيد التركي للمرتزقة، خفّ في الآونة الأخيرة؛ بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا؛ حال انهار وقف إطلاق النار”.

وكان تقرير صادر عن القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”، كشف في وقت سابق؛إن أكثر من 5 آلاف مرتزق سوري، أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضي. (وال- لندن)ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال