الأمن التونسي القضاء على 3 إرهابيين شاركوا في عملية طعن عنصرين من الأمن في سوسة

سوسة 6 سبتمبر 2020 (وال) -أعلنت قوات الأمن التونسية،اليوم الأحد, أنها قضت على 3 إرهابيين, شاركوا في عملية طعن عنصرين من الأمن في محافظة سوسة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي: إنه تم القضاء على 3 إرهابيين في سوسة, خلال العملية الإرهابية التي وقعت اليوم الأحد، عند مفترق أكودة المؤدي إلى القنطاوي، والتي تعرض خلالها عنصران من الحرس إلى الطعن من قبل إرهابيين، ما أدى إلى استشهاد الوكيل سامي مرابط، فيما وصفت حالة الوكيل رامي الإمام بالخطيرة”.

وأفاد الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي في محافظة سوسة نعيم الرمضاني، بأنه “القضاء على الإرهابيين الثلاثة تم بعد محاصرتهم في مدرسة بأكودة بعد عملية ملاحقة تلت طعن عنصري الحرس”.( وال سوسة ) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال