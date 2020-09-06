القاهرة والمنامة تعلنان دعمهما لتحقيق السلام في ليبيا وفلسطين

القاهرة 6 سبتمبر 2020 ( وال) -أكد كل من وزير الخارجيةِ المصري، سامح شكري، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، دعمهما حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة مواجهة التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأجرى شكري والزياني، خلال لقاء بينهما في القاهرة, يوم أمس السبت, مباحثات تناولت أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في ليبيا، ومستجدات القضية الفلسطينية.

وأعرب الوزيران عن ترحيبِ بلديهما بكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل للقضية الفلسطينية، استنادا لمقررات الشرعية الدولية.

كما شدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي, الذي يحافظُ على سيادةِ ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعبِ الليبي نحو الأمن والاستقرار, ومواجهة الإرهاب, والتدخلات الخارجيةِ الهدامة.( وال القاهرة) س خ.

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