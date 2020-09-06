وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردني يحذر من الإعتداءات المتكررة على موظفي المسجد الأقصى

عمان 6 سبتمبر 2020 ( وال) -حذر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، اليوم الأحد، من الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, على موظفي المسجد الأقصى، على خلفية اعتقال 3 منهم يوم أمس, وذك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).

وقال الخلايلة، في بيان صحافي اليوم، “إن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إداريا لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وإن دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك”.

وأشار الخلايلة إلى أن “هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم الذي تقوم به في حماية وإدارة المسجد الاقصى المبارك وعموم أوقاف القدس الشريف”، لافتا إلى “الدعم الكبير الذي يلقاه موظفو أوقاف القدس بتوجيهات من القيادة الهاشمية”.

وأضاف الوزير الخلايلة أن “المسجد الأقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونما، غير قابلة للتقسيم ولا المشاركة، وهو أحد أقدس 3 أماكن عند المسلمين، وأن قدسيته نابعة من عقيدة كل مسلم على هذه الأرض، والذين يقارب تعدادهم اليوم ألفي مليون مسلم، وأن حقهم فيه حصري أبدي خالد إلى يوم الدين”.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت أمس السبت، ثلاثة من حراس المسجد الأقصى.

ولفت المركز الفلسطيني للإعلام إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني “تستهدف حراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه”.( وال عمان) س خ.

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