البرلمان العربي يعبر عن رفضه لإعلان جمهوريتي صربيا وكوسوفو عزمهما افتتاح سفارات لهما في مدينة القدس المحتلة

القاهرة 6 سبتمبر2020 (وال) -عبر الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي, عن رفضه لإعلان كل من جمهوريتي صربيا وكوسوفو عزمهما افتتاح سفارات لهما في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي, منبها لخطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وشدد السلمي في تصريح اليوم الاحد، على أن هذه الخطوة التي أعلنت كل من جمهوريتي صربيا وكوسوفا القيام بها لن تُغير شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

ودعا رئيس البرلمان العربي حكومة وبرلمان جمهوريتي صربيا وكوسوفو إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها، مطالباً دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي سيكون لها تأثيرات سلبية على مستقبل عملية السلام وتأجيج الصراع في المنطقة. وأكد تمسك البرلمان العربي بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 في حل القضية الفلسطينية.( وال القاهرة) س خ.

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