السودان: مصر تضامنت معنا في مواجهة الفيضانات

الخرطوم-العنوان

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح “نحن مغمورون بمحبة من المصريين منذ الأمس، وتضامنهم على مواقع التواصل الاجتماعي”، حسبما نقلت صحيفة “المصري اليوم”.

وقال صالح مثنيا على مصر حكومة وشعبا قائلا “إن هناك شعورا أخويا صادقا وحقيقيًا من شعب مصر الشقيق للسودانيين.

وتابع، صالح “نعلم عمق العلاقات بين البلدين، وبسبب ظروف سياسية تأثرت البلدين، ولكن تظل العلاقة بين البلدين عميقة، وممتنون للحكومة المصرية التي أرسلت مساعدات عاجلة للسودان”، لافتًا إلى أن مصر كانت سباقة في إرسال المساعدات للسودان.

وأضاف، “ممتنون لمصر حكومة وشعبًا وإعلام، وهذه الوقفة ليست جديدة على مصر، شكرًا لمصر وحكومتها وشعبها”، موضحًا أن حوالي 100 شخص قتلوا بسبب الفيضانات، و500 ألف أسرة تضررت، حيث تأثرت 16 ولاية من الفيضانات، 7 ولايات منهم تضررت تضررًا مباشرًا، والخرطوم هي الأكثر تضررًا.

وكان مجلس الدفاع الوطني في السودان قد أعلن حالة الطوارئ وأن البلاد منطقة كوارث طبيعية، بعد أن شردت السيول والأمطار أكثر من نصف مليون شخص ودمرت أكثر من 100 ألف منزل وقتلت 99 شخصا.

وقال عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع الموارد المائية بوزارة الري المصرية سابقا: إن “ما يحدث في السودان من وجهة نظري ومن واقع الأرقام الصادرة عن إدارات مياه النيل أو الدفاع المدني في الخرطوم تؤكد أن تلك الأمطار غزيرة جدا وأن المناسيب في النيلين الأزرق والأبيض عالية جدا، وخرائط الأمطار تؤكد هطول كميات كبيرة جدا على إثيوبيا”.

المصدر-وكالات