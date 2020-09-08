غوتيريش يدعم الحوار الليبي بالمغرب

نيويورك-العنوان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، على الدعم الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة بالمغرب؛ بهدف تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا.

وجاء، في بيان للمتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن “الأمين العام يدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشاد دوجاريك، بدور المغرب الأزمة الليبية، الذي ساهم في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي.

وقال دوجاريك، في تصريح إعلامي، إن “الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة”.

وتجمع جلسات الحوار الليبي وفدي مجلس النواب والدولة، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية.