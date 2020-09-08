الأمم المتحدة: جائحة كورونا أثرت على 91% من الطلاب حول العالم

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، قالت الأمم المتحدة إن فيروس كورونا أثر على أكثر من 91% من الطلاب حول العالم، بعد إغلاق المدارس مؤقتا في غالبية الدول، وهو أمر غير مسبوق.

وذكرت المنظمة الأممية أن إغلاق المدارس أثناء المرحلة الأولى من انتشار جائحة كورونا أدى إلى تعطيل التعليم لما يقارب 62% من التلاميذ في العالم، الذين يبلغ إجمالي عددهم مليارا و90 مليونا.

في حين يفتقر 773 مليون شاب وبالغ إلى المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، وكذلك لا يحصل 617 مليون طفل ومراهق على الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة والحساب، وفق الأمم المتحدة.

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