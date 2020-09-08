فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وزيرة خارجية إسبانيا

القبة 07 سبتمبر 2020 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة القبة، وزيرة خارجية إسبانيا السيدة أرانتشا غونزاليس لايا، عقب وصولها إلى مطار الأبرق الدولي.

هذا وبحث فخامته مع وزيرة خارجية إسبانيا، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الليبية، ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي.

وبدورها، أكدت وزيرة خارجية إسبانيا؛ لفخامته على قناعتها بضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا، كما تم طرحه في مبادرة فخامة رئيس مجلس النواب، بأنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للإسراع في ذلك.

وشددت السيدة أرانتشا غونزاليس لايا على دعمها؛ لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعادات النفط، بما يُحقق العدالة بين الليبيين، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي. (وال – بنغازي) إ م/ ر ت

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