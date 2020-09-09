إيطاليا تحتفل بمرور 700 عام على وفاة شاعرها دانتي أليجيري

رافينا 9 سبتمبر 2020 (وال) بدأت إيطاليا هذه الأيام في احتفالات ذكرى مرور 700 عام، على وفاة شاعرها الوطني “دانتي أليجيري” والتي تكتمل عام 2021.

هذا وقد وصل رئيس البلاد “سيرجيو ماتاريلا” إلى مدينة رافينا، الواقعة في إقليم إميليا رومانيا في إيطاليا، وهي مركز الاحتفالات، حيث تم تجديد قبر شاعر العصور الوسطى هناك وإعادة افتتاحه.

وأشار رئيس المدينة ميشيل دي باسكال خلال الاحتفال، إلى تعددية شخصية دانتي وكثرة قدراته.

وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس المدينة، تكلم عن دانتي بوصفه «عالم لاهوت، ومؤرخاً، وفيلسوفاً، وسياسياً» وعن دوره كرمز ما تزال له أهميته العظيمة، حتى اليوم بالنسبة للإيطاليين،

يذكر أن هذا الفنان الكبير عاش ما بين عامي 1265و1321.(وال ـ رافينا) ح م

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