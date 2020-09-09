ليوناردو دافينشي في متحف اللّوفر بـ30 لغة

فرنسا 9 سبتمبر 2020 (وال) سيجوب فيلم وثائقي نحو 60 بلداً، ليقدم لمحبي فنان عصر النهضة الإيطالي ليوناردو دافينشي معرض لوحات أقيم له في متحف اللوفر نهاية العام الماضي.

هذا وقد أعلن المتحف الباريسي، أن هذا العمل البالغة مدته 90 دقيقة، وسيترجم إلى 30 لغة ويحمل عنوان «ليلة في اللوفر: ليوناردو دا فينتشي»، سينقل المشاهد في رحلة إلى قلب النتاج الفني والسيرة الذاتية لمعلم عصر النهضة الكبير ، خلال القاعات المختلفة لأكبر متحف في العالم.

كما أن الوثائقي سيكون مرفق بمقطوعات موسيقية لبعض من أهم المؤلفين الكلاسيكيين بينهم “باخ وفرنسوا كوبران ومارك أنطوان شاربانتيي”، وهذا من شأنه أن ينقل المشاهدين في جولة ليلية بصحبة مفوضي المعرض فنسان دوليوفان ولوي فرانك الخبيرين، في تاريخ ليوناردو دافينشي اللذين أعدّا للمعرض من خلال 10 سنوات.

هذا ويحلل الخبيران الفنيان، كل عمل بدقة مسلطين الضوء على «علم الرسم» لدى الفنان (كما كان يصف دا فينتشي عمله).

يشار إلى أن متحف اللوفر أوكل لشركة «باتيه لايف» إنتاج هذا الوثائقي، وتوزيعه حول العالم، ويحمل العمل توقيع المخرج بيار أوبير مارتان وهو مترجم إلى 30 لغة..

وقال رئيس ومدير متحف اللوفر “جان لوك مارتينيز”، إن المهمة الأولى للمتاحف هي التشجيع على لقاء حقيقي مع الأعمال، لكن تقع علينا أيضاً مهمة التحضير للزيارة أو إطالتها والتشجيع على تعميق المعارف.

يذكر أنه ستقام عروض خاصة للعمل الوثائقي بين 16 سبتمبر و22 منه في فرنسا وسويسرا وبلجيكا، وسيُعرض الفيلم اعتباراً من 16 سبتمبر في بقية أنحاء العالم (وال ـ فرنسا ) ح م

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