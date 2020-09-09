روسيا وفرنسا يعقدان مشاورات سياسية حول الأزمة الليبية

موسكو 9 سبتمبر 2020 (وال) -أفادت وزارة الخارجية الروسية, اليوم الأربعاء, بحسب مانشرته على موقع روسيا اليوم, بأن روسيا ستستضيف يوم 11 سبتمبر الجاري مشاورات سياسية, بين موسكو وباريس حول جهود تسوية الأزمة الليبية.

وقال ميخائيل بوغدانوف, مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا, نائب وزير الخارجية الروسي, في تصريح صحفي: “بعد يوم غد عمليا سيصل الفرنسيون إلى موسكو”.

وأوضح بوغدانوف, أنه من المخطط أن يبحث دبلوماسيون من كلا البلدين, القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة في ليبيا على أساس قرارات مؤتمر برلين.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011, وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية, حيث تعتبر تركيا الداعم الأول للصراع الداخلي في ليبيا, من خلال جلب المرتزقة, السوريين والأتراك, ودعمهم بالسلاح .( وال موسكو) س خ.

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