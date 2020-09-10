البرلمان العربي يدعو إلى حشد الدعم لإغاثة المتضررين في السودان

قدم البرلمان العربي اليوم خالص التعازي للرئيس وللشعب السوداني، في ضحايا الفيضانات والسيول التي شهدها عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوفه وتضامنه التام مع السودان، ودعمه حتى يتجاوز هذه المحنة بسلام، مثمنا عاليا الجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم السودان وتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية للشعب السوداني الشقيق، وداعيا الدول والمنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية إلى حشد الجهود وتقديم الدعم اللازم للحكومة السودانية حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين.

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