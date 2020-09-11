ضحايا فيضانات السودان يصل عددهم إلى 106 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات السودان إلى مئة وست وفيات، إضافة إلى ستة وخمسين مصابا، هذا فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوشا” أمس، أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزعون على غالبية مدن البلاد، تضرروا من الفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.

وقال المكتب في بيان له، إنه لغاية يوم الثلاثاء بلغ عدد المتضررين من الفيضانات خمسمئة وسبعة وخمسين ألفا ومئة وثلاثين شخصا، في سبع عشرة مدينة سودانية، وكانت المناطق الأكثر تضررا هي الخرطوم، وشمال دارفور غرب، وسنار شرق.

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