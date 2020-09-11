مكتب الشؤون الإنسانية يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات للبنان

حول الوضع في لبنان وبعد مرور أكثر من شهر على تفجيرات مرفأ بيروت التي خلفت قتلى وجرحى وأضرارا بالغة في الممتلكات، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الحاجة الملحة لاستمرار تقديم المساعدة من الغذاء والحماية والدعم الصحي.

وأوضح المكتب في تقرير له أن فقدان سبل العيش الذي تفاقم بسبب تفشي كوفيد تسعة عشر الحالي، والأزمة الاقتصادية، كل ذلك أدى إلى خلق حاجة ملحة لاستمرار المساعدة المنقذة للحياة، ومواصلة التدخلات الإنسانية المستهدفة، وتوسيع نطاقها لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع.

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