تونس تعلن افتتاح سفارتها في ليبيا بعد إغلاقها لمدة ست سنوات

تونس 13 سبتمبر 2020 (وال) -أعلنت تونس يوم أمس السبت عن تعيينها سفيرا لدى العاصمة الليبية طرابلس، لأول مرة منذ عام 2014.

ونشرت وزارة الخارجية التونسية على صفحتها في “فيس بوك” قائمة للتعيينات الجديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، تنص خاصة على أن الأسعد عجيلي سيتولى مهام سفارة البلاد في طرابلس.

وجاء هذا التعيين بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكانت تونس قد أغلقت سفارتها في طرابلس أوائل أكتوبر 2014، ثم قنصليتها العامة في يوليو 2015، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية واختطاف دبلوماسيين تونسيين.

وأعرب الرئيس التونسي الأسبوع الماضي عن استعداد بلاده للإسهام في إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي.(وال تونس) س خ.

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