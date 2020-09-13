ليبيا نيوز

بكين تخاطب واشنطن: أنتم من يدمر السلام الدولي وليبيا وسوريا والعراق خير شواهد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بكين 13 سبتمبر 2020 ( وال )أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لتقرير نشرته مؤخرا وزارة الدفاع الأمريكية، تحت  عنوانتطورات عسكرية وأمنية تتعلق بجمهورية الصين الشعبية لعام 2020″، بحسب ماذكرته وكالة الأنباءالصينية ( شينخوا).

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في بيان صدر عنه اليوم الأحد، على أن هذا التقرير يمثلدليلا آخر على نية الولايات المتحدة تشويه سمعة الصين وجيشها.

وأشار المتحدث إلى أن تقرير البنتاغون يتضمن معلومات خاطئة بشأن العلاقات بين الحزب الشيوعي الحاكم فيالصين وقواتها المسلحة، بالإضافة إلى التفسير الخاطئ للسياسات الدفاعية والاستراتيجية العسكرية الصينية،مع تضخيم ما تم وصفه بـالخطر العسكري الصيني“.

ولفت المتحدث إلى إصدار الولايات المتحدة سلسلة تقارير مماثلة خلال العقدين الماضيين، واصفا ذلكاستفزازاوعمل هيمنة صارخا“.

وشدد وو على أن بلاده لا تشكل خطرا على أحد، معربا عن تصميم العسكريين الصينيين الثابت على حماية السلام الدولي والإسهام في التنمية الدولية،  ودعم النظام العالمي.

وأشار إلى الحروب والعمليات العسكرية التي شنتها واشنطن بصورة غير مشروعة، خلال السنوات 20 الماضية، ضددول منها العراق وسوريا وليبيا، كلفت أكثر من 800 ألف شخص أرواحهم وشردت عشرات الملايين.

وتابع أن هذه التصرفات الأمريكية تؤكد أنالولايات المتحدة هي التي تتسبب في الفوضى الإقليمية، وتخالف النظام العالمي،  وتدمر السلام الدولي“.(وال بكين) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • هم لهم أطماع حتى في السواحل البحرية للصين بالكامل … وقاموا بحفر قبور الملوك التاريخية للصين ليسرقوا مجوهراتهم وأعرافهم …!!!! ـ ومعظمها يتم تهريبها لفرنسا وجنيف في أوروبا .وقاموا بضرب االصينيين والمكسيكيين واللاتنيين في الطائرات المدنية والمطارات الأمريكية وشتمهم … !!!!
    دون -ي أحترام لأي قوانين أو حدود للأعراف الدولية .!!!!

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  • They have ambitions even on the entire coasts of China … and they dug the historical graves of the kings of China to steal their jewelry and customs … !!!! – Most of them are smuggled into France and Geneva in Europe, and they beat the Chinese, Mexicans, and Latins in American civil aircraft and airports and insulted them … !!!!
    Without – me respecting any laws or limits of international norms. !!!!

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