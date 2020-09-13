بكين تخاطب واشنطن: أنتم من يدمر السلام الدولي وليبيا وسوريا والعراق خير شواهد

بكين 13 سبتمبر 2020 ( وال ) –أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لتقرير نشرته مؤخرا وزارة الدفاع الأمريكية، تحت عنوان “تطورات عسكرية وأمنية تتعلق بجمهورية الصين الشعبية لعام 2020″، بحسب ماذكرته وكالة الأنباءالصينية ( شينخوا).

وشدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في بيان صدر عنه اليوم الأحد، على أن هذا التقرير يمثلدليلا آخر على نية الولايات المتحدة تشويه سمعة الصين وجيشها.

وأشار المتحدث إلى أن تقرير البنتاغون يتضمن معلومات خاطئة بشأن العلاقات بين الحزب الشيوعي الحاكم فيالصين وقواتها المسلحة، بالإضافة إلى التفسير الخاطئ للسياسات الدفاعية والاستراتيجية العسكرية الصينية،مع تضخيم ما تم وصفه بـ“الخطر العسكري الصيني“.

ولفت المتحدث إلى إصدار الولايات المتحدة سلسلة تقارير مماثلة خلال العقدين الماضيين، واصفا ذلك “استفزازاوعمل هيمنة صارخا“.

وشدد وو على أن بلاده لا تشكل خطرا على أحد، معربا عن تصميم العسكريين الصينيين الثابت على حماية السلام الدولي والإسهام في التنمية الدولية، ودعم النظام العالمي.

وأشار إلى الحروب والعمليات العسكرية التي شنتها واشنطن بصورة غير مشروعة، خلال السنوات 20 الماضية، ضددول منها العراق وسوريا وليبيا، كلفت أكثر من 800 ألف شخص أرواحهم وشردت عشرات الملايين.

وتابع أن هذه التصرفات الأمريكية تؤكد أن “الولايات المتحدة هي التي تتسبب في الفوضى الإقليمية، وتخالف النظام العالمي، وتدمر السلام الدولي“.(وال بكين) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال