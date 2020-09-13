السماح بفتح المنافذ السعودية مطلع العام المقبل

أعلنت السعودية اليوم أن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية لعبور جميع وسائل النقل، ستكون بعد الأول من يناير للعام القادم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد تم استثناء فئات سيسمح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات، بينهم الموظفون الحكوميون المدنيون والعسكريون المكلفون بمهمات رسمية، والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية.

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