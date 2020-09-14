الجيش اللبناني يداهم منزلا لمتشدد في شمال لبنان

بيروت 14 سبتمبر 2020 (وال) -قال الجيش اللبناني في بيان ليلة أمس, إن ثلاثة عسكريين لبنانيين لقوا حتفهم لدى تعرضهم لإطلاق نار أثناء مداهمة منزل متشدد مطلوب في شمال لبنان.

وأضاف الجيش, أن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية, لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية, وأصيب عسكري آخر بجروح خطيرة.

وأفادت قناة “LBCI” صباح اليوم الاثنين, بأن الجيش خلال مطاردته لمجموعة خالد التلاوي الإرهابية المؤلفة من ثلاثة أشخاص، تمكن من تصفية أحد أعضائها.( وال بيروت) س خ.

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