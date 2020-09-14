استقالة السفير الأمريكي لدى بكين

واشنطن 14 ديسمبر 2020 (وال) -أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين, أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد سيستقيل.

وقال بومبيو في تغريدة شكر فيها برانستاد على خدمته إنه “ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين, لتصبح موجهة نحو النتائج و قائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة”.

وشغل السفير (73 عاما) الذي كان حاكم أيوا لولايتين المنصب منذ مايو 2017, ومثّل واشنطن في بكين خلال فترة شهدت توترا في العلاقات مع الصين, لا سيما بشأن ملفات التجارة والمطالبات الإقليمية بأراض ووباء كوفيد-, 19 والاضطرابات في هونغ كونغ.

واستدعته بكين في يونيو بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونغ كونغ, وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره “تدخل كبير في شؤون الصين الداخلية”, ولم تتضح بعد أسباب مغادرة السفير منصبه.( وال واشنطن) س خ.

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