لمنع الغش.. تعطيل مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر خلال فترة الامتحانات الثانوية

الجزائر-العنوان

كشفت وسائل إعلام جزائرية، يوم الأحد، عن حظر جزئي فرضته الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحانات إتمام الشهادة الثانوية.

وأفادت شبكة “الشروق” الجزائرية، بأن “شبكة الإنترنت شهدت تذبذبا في التدفق، وصل حد التعطيل كليا خلال ساعات الامتحانات في شهادات إتمام الشهادة الثانوية “.

وأكدت أن “وزارة البريد والتكنولوجيات السلكية واللاسلكية قامت بتعطيل مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” و”توتير” وغيرهما، فور بداية امتحانات شهادة إتمام الشهادة الثانوية، كإجراء احترازي لتفادي عمليات الغش “الإلكتروني” التي أصبحت تهدد مصداقية الشهادة خلال السنوات الأخيرة”.

كانت وزارة العدل الجزائرية، فرضت عقوبات بالسجن النافذ على طلاب بالمرحلة الثانوية يوم السبت، بسبب وقائع تتعلق بغش وتسريب الامتحانات الأخيرة لشهادة التعليم المتوسط، وهي أولى عقوبات السجن في وقائع الغش.

وجاء في بيان وزارة العدل، أن “محكمة الجنح بقالمة قضت بسجن المتهم، (ب ل) وهو طالب بالثانوية بعقوبة سنة حبس نافذ و100 ألف دينار (أكثر من 750 دولار) غرامة نافذة، بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحته بـ فيسبوك”.

المصدر-وكالات