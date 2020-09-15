متحف ويتني للفن الأمريكي يفتح أبوابه بعد إغلاق دام لستة أشهر

نيويورك 15 سبتمبر 2020 (وال) أعاد متحف ويتني للفن الأمريكي في نيويورك فتح أبوابه أمام الجمهور العام، و بدأ الزوار بالفعل التوافد على المتحف الواقع في منهاتن.

وتم التنبيه على ضرورة أن يكون الحجر مسبقا ، ويجب حجز التذاكر عبر الإنترنت ، مع مراعاة عدم دخول أعداد كبيرة في آن واحد لغرف المعرض ، ويمكن للزوار توقع قواعد الصحة العامة المعتادة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

يذكر أنه قد تم فعليا ،غلق كل متاحف نيويورك تقريباً منذ مارس الماضي، ولكن منذ أواخر أغسطس سمحت السلطات رسمياً للمتاحف بإعادة الفتح تحت شروط صارمة ولكن بشكل تدريجي.

وتجدر الإشارة إلى أن قبل متحف ويتني، كان متحف الفن الحديث ومتحف المتروبوليتان، بين متاحف أخرى أعادت فتح أبوابها بالفعل، ويعتزم متحف غوغنهايم أن يحذو حذوهم في الثالث من أكتوبر المقبل.

يذكر أن النحاتة جيرترود فاندربيلت ويتني أسست متحف ويتني عام 1930 لدعم عمل الرسامين الأمريكيين الأحياء (وال ـ نيويورك) ح م

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