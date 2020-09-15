الصحة العالمية: لم يثبت حتى الآن بدء موجة ثانية للفيروس

قالت مديرة إدارة البرامج الصحية في منظمة الصحة العالمية رنا الحجة اليوم، إن ما تردد بشأن وجود موجة ثانية لفيروس كورونا لم يثبت بعد.

وأضافت الحجة خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن هدف المنظمة هو الحد من تزايد الإصابات الخطيرة بالفيروس، وبينت أن المنظمة لم تتخذ موقفا بشأن العودة أو عدم العودة إلى المدارس، وأنه يجب على المؤسسات التعليمية اتباع إجراءات الوقاية والحماية، مشيرة إلى أنه مع عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية سيزداد عدد الإصابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا