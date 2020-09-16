مجلس الأمن الدولي يكلف الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا

نيويورك 16 سبتمبر 2020 (وال ) -كلف مجلس الأمن الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين مبعوث خاص للسلام في ليبيا, بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

ونقلت رويترز عن غوتيريش قوله : “مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد, وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض”.

وأضاف: “لقد صدمت من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين, ومثل هذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المرتزقة”.

واقترح غوتيريش بشكل غير رسمي بديلا، لكن الولايات المتحدة كانت تريد تقسيم هذا الدور, بحيث يقوم شخص بإدارة بعثة الأمم المتحدة, وآخر يكون مبعوثا خاصا يركز على الوساطة, ووافق مجلس الأمن الدولي على هذا الاقتراح يوم أمس الثلاثاء.

ويوافق مجلس الأمن عادة -بشكل غير رسمي- بالإجماع على مثل هذه التعيينات.

واقترحت الولايات المتحدة قبل عدة أشهر, أن يعين غوتيريش رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي تورنينغ-شميت مبعوثة خاصة، ولكن دبلوماسيين قالوا إنها انسحبت بعد ذلك.

وكان اللبناني غسان سلامة قد استقال, والذي كان يرأس البعثة السياسية للأمم المتحدة , وكان مكلفا أيضا بالتوسط للسلام في ليبيا في مارس الماضي بسبب الإجهاد.( وال نيويورك) س خ.

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