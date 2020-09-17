ليبيا نيوز

داعش يعلن مسؤليته عن مقتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين في النيجر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

نيامي 17 سبتمبر 2020 (وال) -ذكر بيان نشره موقع “سايت” الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم الخميس، أن تنظيم “داعش” أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب إفريقيا, عن قتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين.

وقد أودت العملية أيضا بحياة مرشدهم النيجيري وسائقهم, في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس الماضي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت نقلا عن مصادر رسمية، بأن ثمانية أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين اثنين (مرشد سياحي وسائق)، قتلوا على أيدي مسلحين على دراجات نارية في منطقة كوري في النيجر، والتي تضم آخر قطعان من الزرافات في غرب إفريقيا.

وأضافت أن معظم الضحايا قتلوا بالرصاص، إلا امرأة تمكنت من الفرار فتم القبض عليها وذبحها.( وال نيامي ) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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