غوتيريش: يجب إنتاج لقاح يكون منفعة عامة عالمية ميسور التكلفة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أمس، إن استمرار جائحة كوفيد تسعة عشر لا يزال على رأس قائمة مخاوف عالمية طويلة.

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي، أن تفشي المرض لا يزال خارج نطاق السيطرة، مشيرا إلى أن حوالي مليون شخص لقوا حتفهم نتيجة الفيروس.

وقال الأمين العام إن هذا الفيروس لا يحترم الحدود، لذلك يجب على الجميع السعي من أجل إنتاج لقاح يكون منفعة عامة عالمية، ميسور التكلفة ومتاحا للجميع، وهو ما يتطلب قفزة نوعية في تمويل مسرع الإتاحة.

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