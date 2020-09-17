الصحة العالمية: أكثر من 170 دولة انضمت إلى خطة كوفاكس العالمية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن أكثر من 170 دولة انضمت إلى خطة “كوفاكس” العالمية التابعة للمنظمة، وذلك للمساعدة في شراء لقاحات كوفيد 19 وتوزيعها بشكل عادل حول العالم.

وذكر أدهانوم في تصريحات اليوم، أن انضام هذه الدول يضمن لها الحصول على أكبر مجموعة من اللقاحات المحتملة للمرض.

وأضاف أنه قد لا يكون اللقاح الأول الذي يجري اعتماده هو الأفضل، وأنه كلما ازداد عدد التجارب زادت فرص الوصول إلى لقاح فعال وآمن للغاية.

وعلى صعيد آخر، أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا اليوم، عن معدلات مقلقة لانتقال عدوى كوفيد 19 في القارة، محذرا الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، إن أعداد الإصابات التي سجلت في سبتمبر يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للجميع، وأفاد في مؤتمر صحفي بأنه رغم أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة.

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