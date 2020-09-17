المخابرات المصرية تعلن تحرير عدد من مواطنيها المختطفين في ليبيا

مطروح 17 سبتمبر 2020 (وال) -وصل اليوم الخميس, إلى ديوان عام محافظة مطروح عمال التشييد الستة المصريون, والذين تم اختطافهم في ليبيا حيث تم استقبالهم من قبل محافظ مطروح اللواء خالد شعيب, وكانت المخابرات العامة المصرية, قد أعلنت عن تحرير عدد من المواطنين المصريين, الذين سبق وتم اختطافهم في الأراضي الليبية.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية قالت المخابرات المصرية في بيان لها: “في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية في ليبيا من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم، وإعادتهم للبلاد”.

وكانت المخابرات المصرية قد تمكنت في الآونة الأخيرة من تحريرعدد كبير من المصريين المختطفين في ليبيا، أخرهم تحرير المصريين الذين تم اختطافهم في مدينة ترهونة الليبية، وعودتهم بسرعة إلى البلاد.

وكان محافظ مرسى مطروح, قد منح هدية مالية للمواطنين المحررين, حيث أهدى كل شاب مبلغ 5 آلاف جنيه, وميدالية هدية رمزية من المحافظة, لسلامة وصولهم إلى أرض الوطن, مع تجهيز وجبة غداء ووسيلة مواصلات لكل منهم إلى محافظته, مقدما التهنئة أيضا لأهالي الشباب العائدين.

وأكد محافظ مطروح وفق بيان: أن “مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج, ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم”.

وأشار محافظ مطروح إلى أن “مصر بها الكثير من المشروعات التي تحتاج إلى سواعد أبنائها, وتستوعب مزيدا من العمالة بالأجر المناسب لهم, ويحفظ كرامتهم, فمصر أولى بأبنائها”.(وال مطروح) س خ.

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