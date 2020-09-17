مباحثات حول الوضع في ليبيا بين رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبو سهمين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا

موسكو 17 سبتمبر 2020 (وال) -بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الوضع في ليبيا, مع السياسي الليبي رئيس تيار “يا بلادي” نوري أبو سهمين, حسب ما نشرته قناة روسيا اليوم.

وأشارت الخارجية الروسية عقب اللقاء يوم أمس الأربعاء، إلى أن الجانبين “تبادلا الآراء حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بتطور الأوضاع في ليبيا وحولها, ومهام تعزيز نظام وقف إطلاق النار”.

كما بحث الجانبان “آفاق إطلاق حوار ليبي ليبي واسع بمشاركة كافة القوى السياسية, لضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها”.

يذكر أن نوري أبو سهمين كان آخر رئيس للمؤتمر الوطني العام في ليبيا, منذ يونيو 2013 وحتى حله في عام 2016.(وال موسكو) س خ.

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