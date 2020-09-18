القائد العام المشير خليفة حفتر يصدر تعليماته باستئناف إنتاج وتصدير النفط

الرجمة 18 سبتمبر 2020 (وال)-أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الجمعة، تعليماته باستئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا.

وقال القائد العام – في كلمة متلفزة – إن استئناف تصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها، وعدم توظيفها لدعم الارهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.

وأكد القائد العام تأكيده أن الجيش الوطني؛ سيظل دائمًا على مبادئه الوطنية الثابتة التي تقدس أرواح ودماء شهداء ثورة الكرامة، وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وأشار القائد العام إلى أن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والأخر، تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الازمة انتهت جميعها بالفشل “الذريع”، ولم يعد للمواطن مجال ليثق في المزيد منها. (وال- الرجمة) ر ت

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