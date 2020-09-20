“نادي الناشرين” يناقش سوق الكتاب العربي الأربعاء المقبل

مصر 20 سبتمبر 2020 (وال) تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، مدير دار العربي للنشر والتوزيع شريف بكر، في جلسة حوارية عن بُعد، بعنوان «تأثير كوفيد-19 على سوق الكتاب في العالم العربي»، وذلك عند السادسة مساء من يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.

وتأتي الجلسة، التي تديرها مؤسسة شركة «أوريهام جروب» إيما هاوس، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة ينظمها النادي عن بُعد عبر تطبيق التواصل المرئي زووم.

وتناقش الجلسة تأثير جائحة كورونا على سوق الكتاب في الوطن العربي، وتسلط الضوء على السبل والحلول الكفيلة بتعزيز تسويق وبيع الكتب في المنطقة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف توفير باقة من الحلول القادرة على دعم وتطوير قطاع النشر بأفكار ريادية وخطط مبتكرة.

يُذكر أن “شريف بكر” كان أميناً عاماً منتخباً لجمعية النشر المصرية، ومسؤولاً عن لجنة التطوير والنشر الإلكتروني لمدة 4 سنوات، وعضو لجنة الكتاب والنشر في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وعضواً في المجلس التصديري المصري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية).وال ـ مصر ) ح م

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