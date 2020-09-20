سيرة جديدة للروائي الروسي الكبير (تولستوي) بقلم إيفان بونين

أبو ظبي 20 سبتمبر 2020 (وال) أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ترجمة كتاب «تحرير تولستوي» لمؤلفه إيفان بونين، ونقلته إلى اللغة العربية الدكتورة “مكارم الغمري”.

يعد كتاب «تحرير تولستوي» من المصادر المهمة التي تناولت السيرة الذاتية والفكرية للأديب والمفكر الروسي ليف تولستوي.

هذا و يجمع الكتاب بين عناصر الدراسة البيوغرافية، وأدب المذكرات، والدراسة النقدية، والعمل الأدبي، من خلال بناء نص غير تقليدي، فأحياناً يتقاطع صوت بونين المؤلف مع صوت تولستوي نفسه، أحد أشهر كتاب الأدب الروسي والعالم.

ويعد “تولستوي” من أكثر الأدباء انتشاراً من حيث حجم ترجمة أعماله، وتأثيرها في الأدباء في روسيا وخارجها.

كذلك نجد “بونين” يتخلى أحياناً عن دوره بوصفه السارد الرئيسي، ويترك المجال لروايات أفراد عائلة تولستوي، والمقربين، وبعض المعاصرين، وقد ينشب جدل بين المتحدثين عن تولستوي، يحاول بونين من خلاله الكشف عن أبعاد شخصية تولستوي المركبة، والتي قد تبدو أحياناً للبعض متناقضة.(وال ـ أبو ظبي) ح م

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