الركابي يصدر كتابا نقديا بعنوان (النيل مبدعا )

القاهرة 20 سبتمبر 2020 (وال) أصدر الشاعر والكاتب الكبير ” عذاب الركابي” كتاب نقدي تحت اسم “النيل مبدعا” ، وهو الجزء الثاني من كتاب ” سحر النيل ” وقد صدر عن مؤسسة دار الهلال العريقة في القاهرة لعام 2020 .

يعد “عذاب الركابي” من أهم الشعراء والنقاد العرب في الأوساط الثقافية العربية، صدر له حوالى 30 كتابا ما بين أعمال إبداعية ودراسات نقدية لكبار المبدعين العرب، كان صاحب أول تجربة ( هايكو عربي) في شعرنا المعاصر ، صدرت في كتاب عام 2005 عن دار نشر – ميريت / القاهرة ، واستمرت إلى خمسة كتب في شعر الهايكو صدرت في الكويت والشارقة والقاهرة.

كما كتب يومياته الثقافية ودراساته النقدية وقصائده في عديد الصحف والمجلات العربية المحلية والمهاجرة ، ومشارك ناشط في المؤتمرات الأدبية والندوات الثقافية العربية ، و قدّم عديد البرامج الثقافية والفكرية في الإذاعات العربية، وقد ترجمة قصائده إلى الإسبانية والفارسية والروسية والإنجليزية.

يذكر أن عذاب الركابي من مواليد العراق عام 1950م، وعاش في ليبيا منذ عام 1977م حتى 2011م شارك خلالها في كثير من الفضاءات الثقافية الليبية، وتواصله مع الحياة الثقافية الليبية، مازال مستمرا في حوارات ثقافية مع كبار المبدعين عبر الصحف والمجلات المصرية والعربيةو الآن هو يقيم في مصر وهو عضو اتحاد الكتاب في مصر.(وال ـ القاهرة ) ح م

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