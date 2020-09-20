وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان بسبب فيروس كورونا

طشقند 20 سبتمبر 2020 (وال) -أعلنت غرفة إدارة أزمة كورونا لدى حكومة أوزبكستان, عن وفاة نائب رئيس وزراء أوزبكستان، أوكتام بارنويف، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الغرفة أن المسؤول توفي عن عمر 56 سنة “بسبب مضاعفات المرض الناجم عن فيروس كورونا”.

وكانت وزارة الصحة في أوزبكستان قد ذكرت أواخر شهر يوليو الماضي، أن بارنويف أدخل المستشفى بعد الكشف عن إصابته بكورونا، وعلم لاحقا أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة طشقند، ثم في ألمانيا.

وكان بارنويف يشرف في الحكومة الأوزبكستانية على قطاع الزراعة والغذاء.

ومنذ تسجيل الإصابة الأولى بكورونا في أوزبكستان، في 15 مارس، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 51235، توفي من المصابين 429 شخصا، وتماثل للشفاء 47271 شخصا. وتراجعت وتيرة الإصابات اليومية الجديدة في شهر أغسطس الماضي من 600-700 إلى 200-300 حالة، لكن منحنى الإصابات عاد إلى الارتفاع في الشهر سبتمبر الحالي.(وال طشقند) س خ.

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