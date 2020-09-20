القوات العراقية تطيح بقناص الجنوب في داعش

بغداد 20 سبتمبر 2020 (وال) – أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، القبض على ما يسمى “قناص الجنوب” في تنظيم “داعش” خلال عملية استخباراتية.

وذكر بيان للوكالة: “من خلال تكثيف الجهد الاستخباري وتسخير المصادر، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، بالتنسيق مع قوة من اسايش السليمانية، عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش”.

وأضافت، أن “الإرهابي عمل بما تسمى ولاية الجنوب، قاطع الفاروق، بكنى متعددة، بينها “قناص الجنوب”، بمنصب قناص لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف”.

وأشارت الوكالة إلى أن “قناص الجنوب لديه اصدار مرئي بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراكه في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”.(وال بغداد) س خ.

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