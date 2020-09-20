ليبيا نيوز

الإمارات ترسل 48 طنا من الإمدادات الطبية لأثيوبيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

أبوظبي 20 سبتمبر 2020 (وال) –أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة 48 طنا من الإمدادات الطبية لإثيوبيا، بهدف تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا، ومساعدة القطاع الطبي في تلك البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن سفارة اﻹمارات بأديس أبابا أنه “في إطار التعاون المستمر بين الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصحة، يبحث البلدان أفضل الوسائل وتبادل الخبرات في التعامل مع آثار فيروس كورونا”.

كما تعد إثيوبيا شريكا أساسيا في جهود الإمارات لتقديم المساعدات الطبية إلى الدول الإفريقية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.(وال أبوظبي) س خ.

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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