زلزال بقوة 5 على مقياس ريختر يضرب وسط تركيا

أنقرة 20 سبتمبر 2020 (وال) -ضرب تركيا زلزال تجاوزت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال المركز إن الزلزال ضرب وسط تركيا وأن قوته تجاوزت 5 درجات على مقياس ريختر.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن “زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب مساء اليوم الأحد، ولاية (نيدا) جنوبي البلاد”، بحسب وكالة “تي آر” التركية.

ولفتت الوكالة إلى أن “آفاد” ذكرت في بيان أن “الزلزال ضرب منطقة بور بولاية (نيدا)، عند الساعة 22.08 مساء بالتوقيت المحلي”، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات عن كثب.

وتعرضت تركيا لهزتين أرضيتين خلال الشهر الماضي، أحداهما بلغت قوتها 3.7 درجة بينما كانت الأخرى بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.(وال أنقرة) س خ.

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