الحكومة الروسية تصدر قرارات بإستئناف الرحلات الجوية لعدد من الدول

موسكو 21 سبتمبر 20202 (وال) -أصدرت الحكومة الروسية، قرارها باستئناف الرحلات الجوية من روسيا، إلى بيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وكوريا الجنوبية.

ووفقا للقرار، فقد تم إلغاء القيود المفروضة على دخول مواطني هذه الدول إلى روسيا، بسبب وباء الفيروس التاجي..وسيتمكن الروس، أيضا من السفر بحرية إلى أي من هذه البلدان.

وسيتم تشغيل الرحلات الجوية مرة واحدة في الأسبوع, وستستأنف الرحلات إلى مينسك وبيشكيك ونور سلطان في 21 سبتمبر، وإلى سيئول في 27 سبتمبر.

وكان روسيا قد علقت رحلات الركاب الجوية، مع الدول الأخرى في 27 مارس، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت الاستثناءات الوحيدة تتعلق برحلات إعادة المواطنين الروس من الخارج إلى الوطن, وكذلك نقل الأجانب من روسيا.

وأكد الكرملين مرارا، أن إلغاء هذه الإجراءات يعتمد بشكل مباشر، على الوضع الوبائي.

واعتبارا من 1 أغسطس الماضي ، تم استئناف الطيران مع تركيا وبريطانيا وتنزانيا، واستؤنفت الحركة الجوية مع سويسرا في 15 أغسطس، وفي 8 سبتمبر، تم اتخاذ قرارات مماثلة, فيما يتعلق بمصر والإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف.(وال موسكو) س خ.

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