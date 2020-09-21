“نومادلاند” يفوز بجائزة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

كندا 21 سبتمبر 2020 (وال) أصبح فيلم «نومادلاند» الأوفر حظاً للفوز بالأوسكار بعد نيله، أمس، ، مع أن المسافة بين الحدثين طويلة، إذ لن توزّع جوائز أوسكار إلا بعد 7 أشهر؛ نظراً إلى تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتولّت الأمريكية من أصل صيني “كلويه جاو” البالغة 38 عاماً إخراج هذا الفيلم، الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة “فرانسس ماكدورماند” الحائزة على جائزتي أوسكار، مجسّدةً شخصية امرأة محطمة تترك كل شيء، لتعيش حياة ترحال داخل مقطورة على هامش المجتمع الأمريكي.

وحصل «نومادلاند» على جائزة الجمهور في مهرجان تورنتو، أكبر حدث سينمائي في أمريكا الشمالية، بعد نحو أسبوع من فوزه في 12 سبتمبر الجاري، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية.

وتقدّم «نومادلاند» على «وان نايت إن ميامي» الذي أخرجته الممثلة الأمريكية الإفريقية “ريجينا كينغ”.

وعلى مدى الأعوام الماضية، شكّل مهرجان تورنتو الذي يمنح جائزة وحيدة هي جائزة الجمهور، نقطة انطلاق نحو الفوز بأوسكار، وهو أشبه بغرفة انتظار لأهم جائزة هوليوودية.

ورشّحَت كل الأفلام التي فازت بالمهرجان في السنوات الثماني الأخيرة لأوسكار أفضل فيلم، وقد توّج اثنان منها بالفعل، أحدهما «غرين بوك» عام 2019.( وال ـ كندا ) ح م

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