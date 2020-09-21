أبو الغيط يبحث مع منسق الأمم المتحدة للبنان جهود إخراج البلاد من أزمتها

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.

وخلال لقاء في مقر الجامعة، ناقش الطرفان الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث أكد أبو الغيط أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء بتحقيق الإصلاح الشامل.

كما أكد الأمين العام أن من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس.

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