إنقاذ 114 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

برلين 21 سبتمبر 2020 (وال) -أعلنت يوم السبت الماضي عن إنقاذ 114 مهاجرا, كانوا على متن قوارب قبالة الساحل الليبي, من قبل منظمة (CI) الألمانية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين.

وأوضحت المنظمة “أن من بين 114 شخصا، الذين تولت العناية بهم، ثماني نساء، بينهم حوامل، وثمانية أطفال”.

وذكر رئيس المنظمة جوردن ايسلر في بيان صدر للمنظمة “خوفاً من التقاطهم من قبل الميليشيات الليبية، لم يطلب هؤلاء الأشخاص الإغاثة وكانوا معرضين للخطر بشدة”.

ولفت جان ريبيك، مدير العمليات في المنظمة إلى أن هؤلاء اللاجئين عندما يواجهون صعوبات على متن قارب، فإن مصيرهم سيكون “المليشيات أو البحر, لكنهم الآن على متن سفينة ألمانية, ويحظون بمعاملة تليق بالكائنات البشرية” ،وفق ما نقلت وكالة فرنس براس.

يشار أن منظمة (CI) تعمل على انقاذ المهاجرين في حوض البحر المتوسط , والفارين من أفريقيا إلى أوروبا.(وال برلين) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال