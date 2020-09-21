جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعمها للسودان ومؤسساته

القاهرة 21 سبتمبر 2020 (وال)- جددت جامعة الدول العربية، التأكيد على التزامها بمواصلة دعم السودان ومؤسساته, في كل ما يصب في تحقيق أهدافه وأولوياته الوطنية, وتمكينه من عبور تحديات المرحلة الراهنة.

جاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية, عقب لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين, برئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وحسب البيان تم خلال اللقاء بحث سبل دعم السلام والاستقرار في السودان, وتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة, والذي تم التوصل إليه في جوبا يوم 31 أغسطس الماضي.(وال القاهرة) س خ.

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