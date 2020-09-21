السيسي وبن زايد يبحثان هاتفيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة 21 سبتمبر 2020 (وال) -بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيا، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بأن السيسي تلقى مساء اليوم الاثنين اتصالا من بن زايد تم خلاله “استعراض بعض من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وآفاق مواصلة تطوير هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف راضي أن السيسي وبن زايد تبادلا “وجهات النظر تجاه مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور المنتظم المتبادل” بينهما و”ترسيخا للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التي تعد أحد الركائز المحورية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

كما أكدت وكالة “وام” الإماراتية الرسمية، في بيان مقتضب، أن الاتصال “تناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات”، مضيفة أن بن زايد والسيسي تبادلا “وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.(وال القاهرة) س خ.

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