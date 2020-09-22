الصحة الفلسطينية: الكيان الصهيوني يتلف 100 ألف مسحة خاصة بفحص كورونا

رام الله 22 سبتمبر 2020 (وال) -قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن قوات الكيان الصهيوني، تسببت بإتلاف 100 ألف مسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد، بسبب عرقلة إجراءات دخولها من الأردن إلى فلسطين بالتنسيق مع الأمم المتحدة قبل أيام بحسب ما ذكرته وكالة بترا الأردنية.

واوضحت الكيلة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك أدى إلى حدوث النقص الحاصل في المسحات الخاصة بإجراء فحص “كورونا”، مشيرة الى أن ما هو متوفر الآن يكفي لـ 3 أيام فقط.

وأضافت إن وزارة الصحة ستعمل على ترشيد استهلاك المسحات المتوفرة، حيث يقتصر إجراء الفحوصات حاليا على المخالطين من الدرجة الأولى فقط، وإن هناك وعودا بوصول كميات كافية من المسحات غدا الأربعاء، في حين وصلت 20 ألف مسحة من منظمة الصحة العالمية الى قطاع غزة أمس.

وأشارت الكيلة الى أن العمل للحد من انتشار فيروس “كورونا”، يتم وفق شقين: الأول بالتقصي الوبائي للمجتمع، والثاني هو العلاجي من خلال تجهيز مشافٍ لعلاج “كورونا”.

وأكدت على جاهزية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس لعلاج مرضى “كورونا”، كما يجري العمل على تحضير مستشفى عزون الذي تصله اليوم كافة التجهيزات على أن يتم افتتاحه غدا، كما سيتم تجهيز مستشفى آخر في طوباس لذات الغرض.(وال رام الله) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال