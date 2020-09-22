بدء الدورة الماسية للأمم المتحدة…كورونا يصيب ضجيج نيويورك

نيويورك 22 سبتمبر 2020 (وال) -انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية الـ75, والتي تنعقد افتراضيا لأول مرة, ضمن تداعيات فيروس كورونا.

وللمرة الأولى لم تنتشر في وسط مانهاتن مواكب السيارات, وغابت تماما التكهنات بشأن احتمال انعقاد اجتماعات استثنائية على الهامش.

وبدلا من ذلك طُلب من قادة الدول إرسال خطاباتهم المسجلة مسبقا ليتم بثها الأسبوع التالي في القاعة الفسيحة حيث سمح بحضور مسؤول دبلوماسي واحد نيابة عن كل وفد، مع إلزامه بوضع كمامة.

ولم يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تستضيف بلاده القمة شخصيا إلى الجمعية العامة، لإلقاء كلمة أمام دبلوماسيين من الصف الثاني من غير المرجح أن تتضمن استراتيجيته للمعركة الانتخابية التي يخوضها في نوفمبر2020, للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وتجتذب القمة في السنوات العادية قرابة 10 آلاف شخص من أنحاء العالم، وهو أمر لا يمكن التفكير به في وقت فرضت الدول قيودا صارمة على الدخول إلى أراضيها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بقرابة 950 ألف شخص.

ومع ذلك تمضي الأمم المتحدة قدما في تنظيم اجتماعات تتناول مواضيع معينة، افتراضية أيضا، على هامش القمة لمناقشة قضايا رئيسية مثل وباء كوفيد-19, والتغير المناخي والتنوع البيئي, والاضطرابات السياسية في كل من ليبيا ولبنان.

يشار أن الأمم المتحدة أحييت الذكرى السنوية 75 لتأسيسها (اليوبيل الماسي)، في احتفال وصف مسبقاً بأنه باهت بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”, وغياب الحشد السنوي المعتاد.(وال نيويورك) س خ.

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